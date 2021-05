In Potsdam findet heute ein Krisengipfel des Deutschen Fußball-Bundes statt.

Daran nehmen die Vorsitzenden aller Landesverbände sowie DFB-Präsident Keller und sein Stellvertreter Koch teil. Anlass ist die Affäre um den Nazi-Vergleich. Keller hatte Koch in einer Präsidiumssitzung mit dem Vorsitzenden des Volksgerichtshofes im Nationalsozialismus, Freisler, verglichen. Seine Bitte um Entschuldigung nahm Koch nicht an. Keller dankte in diesem Zusammenhang der Ethikkommission des DFB für die Möglichkeit zur Stellungnahme.

