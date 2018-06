DFB-Aus bei der WM "Haben ignoriert, dass andere Länder aufgeholt haben"

Die deutsche Nationalmannschaft ist das erste Mal in ihrer Gesichte bei einer WM in der Vorrunde ausgeschieden - und das als amtierender Weltmeister. Die Deutschen hätten einfach nicht so viele Ausnahmetalente, wie andere Nationen im Kader gehabt, sagte der Fußballhistoriker Dietrich Schulze-Marmeling im Dlf.

Dietrich Schulze-Marmeling im Gespräch mit Marina Schweizer

