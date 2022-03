Kai Havertz erzielte im Länder-Testspiel gegen Israel ein Tor für Deutschland. (dpa)

Für Bundestrainer Hansi Flick war es der achte Sieg im achten Spiel seit Amtsantritt. Flick musste auf mehrere Stammspieler verzichten wie Niklas Süle, Joshua Kimmich und Leon Goretzka. Insgesamt fehlten zehn Profis.

In einem weiteren Testspiel für die Weltmeisterschaft in Katar trifft die DFB-Elf am Dienstag in Amsterdam auf die Niederlande.

Diese Nachricht wurde am 27.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.