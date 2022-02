Der russische Energiekonzern Gazprom sponsort den FC Schalke 04. Das soll bald ein Ende haben, fordert der DFB. (picture alliance/dpa | Caroline SeidSeidel-Dißmannel)

Der russische Ölkonzern Gazprom ist aktuell Großsponsor unter anderem der Europäischen Fußball-Union UEFA und des Zweitligisten FC Schalke 04. Auch der Präsidentschaftskandidat Peters befürwortet ein Ende der Zusammenarbeit mit dem russischen Energieriesen. Es sei weder vermittelbar noch verantwortbar, so weiter zu machen, sagte er ebenfalls im ZDF. Peters forderte auch den Ausschluss russischer Fußballteams aus sämtlichen Wettbewerben. Er könne sich nicht vorstellen, dass irgendeiner ein Spiel gegen eine russische Mannschaft spielen könne.

In der UEFA wird angesichts der Invasion Russlands in die Ukraine noch beraten, wie mit dem millionenschweren Gazprom-Vertrag verfahren werden soll, der auch noch für die EM 2024 in Deutschland gilt.

