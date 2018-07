DFB-Chef Grindel hat die Rassismus-Vorwürfe des Fußballers Mesut Özil gegen den Verband mit Nachdruck zurückgewiesen.

In einer Erklärung heißt es, die persönliche Kritik habe ihn getroffen. Noch mehr aber tue es ihm für seine Kollegen, die vielen Ehrenamtlichen an der Basis und die Mitarbeiter im DFB leid, im Zusammenhang mit Rassismus genannt zu werden. Auf die Forderungen nach einem Rücktritt geht Grindel nicht ein.



Özil hatte seinen Rücktritt aus der Nationalelf erklärt. In drei Erklärungen verteidigte er zudem sein umstrittenes Foto mit dem türkischen Staatspräsidenten Erdogan und beklagte sich über Rassismus. So kritisierte er, DFB-Funktionäre hätten seine türkischen Wurzeln nicht respektiert.



Grindel betonte, jegliche Form rassistischer Anfeindungen seien unerträglich und nicht tolerierbar. Das habe im Fall Jerome Boateng gegolten, gelte für Özil und für alle Spieler an der Basis, die einen Migrationshintergrund hätten.

