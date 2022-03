Fans von Bochum zeigen nach dem Spielabbruch beim Auflaufen der Teams ihre Schals. (picture alliance/dpa)

Im ersten Schritt werde das Gremium die Berichte der Schiedsrichter und der Sicherheitsaufsicht sowie Fernsehbilder auswerten, teilte der DFB mit. Über die Wertung der Bundesligapartie, in der die Gastmannschaft Borussia Mönchengladbach zum Zeitpunkt des Abbruchs 2:0 geführt hatte, entscheidet das DFB-Sportgericht. Dessen Vorsitzender Stephan Oberholz kündigte ein Strafverfahren gegen den VfL Bochum an. Eine mögliche Strafe könnte laut Medienberichten ein Geisterspiel sein.

Schiedsrichterassistent Christian Gittelmann war am Freitag Abend in der 68. Minute von einem gefüllten Getränkebecher am Kopf getroffen worden. Die Partie wurde daraufhin erst unterbrochen und dann abgebrochen. Im Krankenhaus wurden bei dem 39-jährigen eine Schädelprellung und ein Schleudertrauma diagnostiziert. Gittelmann erholt sich zu Hause. In einem DFB-Interview forderte er am Samstag energisch harte Strafen.

Verein versucht Werfer zu identifizieren

Der VfL Bochum kündigte Konsequenzen für den Bierbecherwerfer an. "Im Falle einer Identifizierung wird der VfL weitere Schritte einleiten, zum Beispiel Stadionverbot, Vereinsausschluss oder Einzug der Dauerkarte und behält sich Schadenersatzansprüche vor", teilte der Verein mit.

Vereinsvorstandschef Hans-Peter Villis erklärte gegenüber der "Bild"-Zeitung, so etwas habe er in 55 Jahren beim VfL Bochum nicht erlebt. Er sei stinksauer. Man werde die Polizei bei ihren Ermittlungen tatkräftig unterstützen.

