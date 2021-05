Die Präsidenten der Regional- und Landesverbände des Deutschen Fußball-Bundes haben ihre Rücktrittsforderung an Verbandschef Keller erneuert.

Sie erklärten nach einer außerordentlichen Sitzung, Keller solle mit der Aufgabe seines Amts weiteren Schaden vom DFB abwenden. Parallel forderten sie den DFB-Vorstand zur Amtsenthebung des Präsidenten auf.



Keller hatte seinen Stellvertreter Koch in einer Präsidiumssitzung mit dem Vorsitzenden des Volksgerichtshofes im Nationalsozialismus, Freisler, verglichen. In einer offiziellen Stellungnahme bat er um Verzeihung. Zurücktreten will er wegen der Äußerung bislang nicht.

Diese Nachricht wurde am 08.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.