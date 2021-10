Der deutsche Fußball-Meister Bayern München ist mit einer 0:5-Niederlage bei Borussia Mönchengladbach in der zweiten Runde des DFB-Pokals ausgeschieden.

Es ist die bisher höchste Niederlage der Bayern in diesem Wettbewerb.



Mit Bayer Leverkusen und dem FC Augsburg schieden zwei weitere Bundesligisten gegen Zweitligisten aus: Leverkusen verlor gegen den Karlsruher SC mit 1:2, und Augsburg unterlag beim VfL Bochum mit 4:5. In einem weiteren Spiel zweier Bundesligisten siegte der 1. FC Köln mit 2:0 beim VfB Stuttgart.



Die weiteren Ergebnisse des Abends:



Hannover 96 - Fortuna Düsseldorf 3:0,

Waldhof Mannheim - Union Berlin 1:3, und

Dynamo Dresden - FC St. Pauli 2:3.



Die Partie zwischen Jahn Regensburg und Hansa Rostock befindet sich in der Verlängerung.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.