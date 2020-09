In den heutigen Erstrundenspielen des DFB-Pokals haben sich die Bundesliga-Mannschaften durchgesetzt.

Am Abend siegte Union Berlin beim Zweitligisten Karlsruher SC mit 1:0.



Die Ergebnisse mit Bundesliga-Beteiligung vom Nachmittag:



Union Fürstenwalde - VfL Wolfsburg 1:4

FC Oberneuland - Borussia Mönchengladbach 0:8

VSG Altglienicke - 1. FC Köln 0:6

1. FC Nürnberg - RB Leipzig 0:3

TSV 1860 München - Eintracht Frankfurt 1:2

Eintracht Celle - FC Augsburg 0:7



Die Viert- und Fünftligisten hatten wegen der Corona-Auflagen ihr Heimrecht getauscht und waren in den Stadien der Bundesligisten angetreten. Derzeit läuft noch die Partie zwischen Carl Zeiss Jena und Werder Bremen.



Bei einigen Spielen waren an diesem Spieltag erstmals seit der Wiederaufnahme des Spielbetriebs im Profifußball eine begrenzte Zahl an Zuschauern in den Stadien erlaubt.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.