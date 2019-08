Im DFB-Pokal haben am Nachmittag vier Bundesligisten die zweite Runde erreicht.

Eintracht Frankfurt gewann beim Drittligisten Waldhof Mannheim mit 5:3. RB Leipzig siegte in Osnabrück mit 3:2. Union Berlin gewann in Halberstadt mit 6:0 und Hertha BSC siegte in Eichstätt mit 5:1. Der SC Paderborn gewann gegen Viertligist Rödinghausen mit 4:2. Zweitligist St. Pauli spielte in Lübeck 3:4.



Derzeit spielen noch Chemnitz gegen den HSV, MSV Duisburg gegen Greuther Fürth und Wehen Wiesbaden gegen den 1.FC Köln.