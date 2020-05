Nach dem Neustart in der Fußball-Bundesliga wird auch im DFB-Pokal wieder gespielt.

Das Halbfinale zwischen Bayern München und Eintracht Frankfurt soll am 9. oder 10. Juni in der Münchner Allianz Arena ausgetragen werden. Dafür erteilte die bayerische Staatsregierung die Erlaubnis. Die Partie wird ohne Zuschauer und unter strengen Hygiene-Auflagen ausgetragen. Wann das zweite Pokal-Halbfinale zwischen dem Regionalligisten Saarbrücken und dem Erstligisten Leverkusen stattfinden wird, steht noch nicht fest. Die Entscheidung obliegt der saarländischen Landesregierung.



Auch die Basketball-Bundesliga kann nach dem heute gefassten Beschluss zu Ende gespielt werden. Genehmigt wurde ein Meisterschaftsturnier mit zehn Teams im Juni in München. Im Handball, Eishockey und Volleyball waren die Spielzeiten dagegen vorzeitig beendet worden.