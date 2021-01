Der deutsche Rekordmeister Bayern München ist im Fußball-DFB-Pokal gegen den Zweitligisten Holstein Kiel ausgeschieden.

Die Bayern unterlagen in einem Nachholspiel der zweiten Runde in Kiel mit 5:6 im Elfmeterschießen. Am Ende der Verlängerung hatte es 2:2 gestanden. Nächster Gegner der Kieler ist der Zweitligaverein Darmstadt 98.

