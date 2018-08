Titelverteidiger Eintracht Frankfurt ist in der ersten Runde des DFB-Pokals ausgeschieden.

Das Spiel gegen den Viertligisten SSV Ulm endete 1:2. In den weiteren Spielen mit Beteiligung der Bundesliga gab es folgende Ergebnisse:



Kaiserslautern - Hoffenheim 1:6

Pforzheim - Leverkusen 0:1

Drochtersen/Assel - Bayern München 0:1

Linx - Nürnberg 1:2

Elversberg - Wolfsburg 0:1

Worms - Bremen 1:6

Aue - Mainz 1:3

und

Rostock - Stuttgart 2:0



Frankfurts Trainer Hütter nannte das Aus im DFB-Pokal wie auch Sportdirektor Hübner enttäuschend und erklärte, man müsse so schnell wie möglich versuchen, wieder in die Spur zu finden. Hübner fügte hinzu, bei einem Viertligisten dürfe man nicht verlieren, das Ergebnis brauche man nicht schönzureden. Der Ulmer Trainer Bechthaler sagte, man habe nicht unverdient, aber auch mit ein bisschen Glück gewonnen. Die Treffer für Ulm erzielten Steffen Kienle und Vitalij Lux. Goncalo Paciencia erzielte den Anschlusstreffer für Frankfurt.



Der Trainer von Drochtersen/Assel, Uder, sprach nach der knappen Niederlage gegen den Favoriten von einem unglaublichen Spiel. Man habe nicht damit gerechnet, gegen die Bayern nur mit 1:0 zu verlieren. Robert Lewandowski hatte für den Rekordmeister in der 82. Minute das einzige Tor des Spiels erzielt.