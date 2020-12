Der Fußball-Zweitligist Bochum hat den Erstligisten Mainz aus dem DFB-Pokal geworfen.

Nach Verlängerung und Elfmeterschießen gingen die Bochumer in Mainz mit einem 5:2-Sieg vom Platz und bleiben im Turnier. Werder Bremen erreichte zuvor mit einem 3:0 in Hannover die dritte Runde. Außerdem besiegte Stuttgart Freiburg 1:0 und kam weiter. Am frühen Abend hatte Wolfsburg gegen die Mannschaft aus Sandhausen mit 4:0 gewonnen.

