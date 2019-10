Der Deutsche Fußball-Bund hat die zunehmende Gewalt gegen Amateur-Schiedsrichter verurteilt.

Man sei bestürzt, fassungslos und betroffen, heißt es in einem Offenen Brief des Verbandes, den neben Präsident Keller auch die Vizechefs Koch und Zimmermann sowie Generalsekretär Curtius unterzeichnet haben. Die Verbandsspitze kündigt darin an, die Schiedsrichter in den unteren Spielklassen besser zu schützen. Man lasse sie nicht allein.



Vor wenigen Tagen war während einer Kreisliga-Partie im südhessischen Münster ein Schiedsrichter nach dem zeigen einer Roten Karte von einem Spieler k.o. geschlagen worden. Der DFB appellierte in seinem Brief an die staatlichen Institutionen, in solchen Fällen mit aller Schärfe vorzugehen. Gefragt sei nicht nur die Sportgerichtsbarkeit, sondern vor allem Polizei, Justiz und auch die Politik.