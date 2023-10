Fußball-Bundestrainerin

Martina Voss-Tecklenburg (Sebastian Gollnow / dpa / Sebastian Gollnow)

Voss-Tecklenburg hatte zuletzt öffentliche Auftritte absolviert. Sie habe seit 14 Tagen ihren Erholungsurlaub vom DFB genehmigt bekommen, sagte die 55-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Der DFB erklärte, man sei über mögliche Veranstaltungsbesuche Voss-Tecklenburgs informiert worden.

Vorträge unter anderem beim Bayerischen Zahnärztetag

Die Bundestrainerin hatte in diesem Monat sowohl beim Bayerischen Zahnärztetag in München als auch bei einem Forum des Bundesverbands Deutscher Fertigbau (BDF) einen Vortrag gehalten, wie die Bayerische Zahnärztekammer und der BDF berichteten.

Nationalspielerin Oberdorf: Urlaub auch nach WM-Aufarbeitung möglich

Nationalspielerin Lena Oberdorf übte öffentliche Kritik am Verhalten Voss-Tecklenburgs: "Ich hätte mir da durchaus etwas anderes gewünscht. Dass man sagt: Ok, wir klären erstmal, was bei der WM passiert ist." Ein Erholungsurlaub wäre aus Sicht Oberdorfs auch nach der WM-Aufarbeitung möglich gewesen.

Rückkehr der Bundestrainerin unwahrscheinlich

Anfang September hatte der DFB vermeldet, dass Voss-Tecklenburg erkrankt sei. Als Interimsbundestrainer wurde am vergangenen Freitag Horst Hrubesch vorgestellt. Verbandspräsident Neuendorf sagte, dass man Voss-Tecklenburg Zeit zur Erholung gebe.

Voss-Tecklenburg war mit den deutschen Fußballerinnen bei der Weltmeisterschaft in Australien überraschend in der Vorrunde ausgeschieden. Ihr Vertrag beim DFB läuft noch bis zur EM 2025 in der Schweiz. Ihre Rückkehr als Bundestrainerin gilt schon länger als unwahrscheinlich. Intern soll es Kritik an ihrer Arbeit gegeben haben.

Diese Nachricht wurde am 23.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.