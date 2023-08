Amateurfußball

In der vergangenen Saison seien deswegen 961 Fußballspiele abgebrochen worden, heißt es im jüngsten Lagebericht . Allein in den Altersstufen von der D- bis zur F-Jugend seien 126 Spiele vorzeitig beendet worden. Der DFB meldete insgesamt mehr als 3.900 Gewalt- und 2.600 Diskriminierungsvorfälle. Oftmals seien auch Schiedsrichter Ziel der Übergriffe gewesen. Als besonders schockierend hob DFB-Vizepräsident Zimmermann den gewaltsamen Tod eines 15-Jährigen bei einem internationalen Jugendturnier in Frankfurt Ende Mai hervor.