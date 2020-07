Keine Stehplätze, keine Gästefans, kein Alkohol. Diese drei Verbote sind Teil des geplanten Hygienekonzepts für die neue Bundesliga-Saison. Sie sollen helfen, die Zeit der Geisterspiele zu beenden. Bis zu 35.000 Menschen, je nach Größe des Stadions, könnten so wieder dabei sein. Realistisch sind in den meisten Arenen etwa 15.000-20.000 Plätze, die besetzt werden dürfen.

Wieder kein Mitspracherecht der Fans

So gut wie das zunächst heftig kritisierte Konzept der Deutschen Fußball-Liga in der gerade beendeten Saison funktioniert hat, so vernünftig klingen auch diese Pläne für die neue Spielzeit. Und: So heftig wird bereits jetzt darüber diskutiert. Eine Woche bevor die Vereine aus 1. und 2. Liga das Konzept absegnen, beschweren sich vor allem Fans über die geplanten Maßnahmen.

Geplante Maßnahmen sind nicht übertrieben

Richtig ist, wieder einmal wurden die organisierten Fans nicht eingebunden, wieder einmal haben sie, die regelmäßig die Arenen gefüllt haben, zu wenig Mitspracherecht. Richtig ist aber auch, die vorgeschlagenen Maßnahmen sind keinesfalls übertrieben.

Natürlich wird auch in der kommenden Saison nichts sein, wie es früher bekannt war. Natürlich ist das von den Fans oft angeführte Stadion-Erlebnis getrübt. Aber was ist aktuell schon so wie immer?

Streitpunkt: personalisierte Tickets

Ein Streitpunkt: Tickets sollen personalisiert werden, damit man im Zweifelsfall zuordnen kann, wer wo gesessen hat. Ganz klar: Anders kann es nicht gehen. Wenn man sich bei jedem Besuch in einem Café oder Restaurant aus nachvollziehbaren Gründen am jeweiligen Tisch registrieren muss, dann gehört das erst recht zu einer Veranstaltung mit vielen Tausend Menschen.

Und auch der Vorwurf einiger Fangruppen, man werde durch die Verbote zu einem Risikofaktor abgestempelt, der sich eh nicht benehmen könne, ist einfach zu widerlegen. Es geht nicht um Kriminalisierung. Die große, am liebsten singende Masse, ist schlicht und ergreifend in Pandemie-Zeiten ein Problem. Das hat nichts mit einem schlechten Bild von Fans zu tun.

Die vorgeschlagenen Maßnahmen sind keinesfalls zu einschränkend oder zu weitgehend. Sie sollen ja eine Öffnung der Stadien ermöglichen – und da sind Regeln eben Pflicht. Gerade weil viele schon jetzt, in größer werdender Arglosigkeit, die Abstandsregeln und die Maskenpflicht ignorieren.

So eindrucksvoll der Zusammenhalt, so realitätsfern ist er auch

Untereinander ist die Solidarität wie immer groß. "Entweder alle ins Stadion oder keiner!" ruft manche Fan-Kurve. So eindrucksvoll der Zusammenhalt, so realitätsfern ist er auch. Warum sollte der neue Alltag mit seinen Einschränkungen im Stadion anders sein als bei Konzerten, Gottesdiensten oder Freizeitbeschäftigungen? Warum sollte man nicht wenigstens einigen die Möglichkeit geben, dabei zu sein? Und – das Thema Geld darf im Fußball nie vergessen werden – warum sollten die Vereine nicht wenigstens auch Einnahmen durch Ticket-Verkäufe erzielen dürfen?

Alle müssen verzichten

Es ist an der Zeit, ein gerechtes System zu entwickeln: Eines, das zeigt, wie es gelingen kann, alle Fans, die wollen, zu beteiligen und eine solidarische Verteilung nicht-überteuerter Tickets zu schaffen. Das kann eine Chance sein, die tiefen Gräben zwischen Fans, Vereinen und Verbänden ein bisschen zuzuschütten.

Auch die nächste Saison wird eine unter Ausnahmebedingungen sein. Alle müssen verzichten: die Liga, die Vereine, die Fans. Das vorgeschlagene Konzept ist ein Kompromiss, einer, mit dem am Ende alle leben können oder leben lernen müssen.

