Die Maßnahmen gingen absolut in die richtige Richtung, sagte er am Abend in Berlin vor einem Treffen des Gewerkschaftsrats, einer Runde aus SPD-Führung und Gewerkschaftsvertretern. Nach Auffassungen der Deutschen Umwelthilfe und des BUND werden dagegen klimapolitisch falsche Anreize gesetzt. Sozialverbände wie der VDK und die Diakonie forderten eine stärkere Entlastung von Rentnern und ärmeren Menschen.

SPD, Grüne und FDP wollen unter anderem eine Einmalzahlung von 300 Euro für einkommensteuerpflichtige Erwerbstätige, eine Absenkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe sowie Fahrscheine im Öffentlichen Personen-Nahverkehr für neun Euro pro Monat - befristet auf 90 Tage.

