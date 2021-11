Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Reiner Hoffmann (dpa)

Dass sich Beschäftigte, die ihren Impfstatus nicht mitteilen wollten, regelmäßig testen lassen müssten, sei aus Sicht des DGB zumutbar, sagte Hoffmann im Deutschlandfunk. Bei geimpften oder genesenen Arbeitnehmern sollte dagegen eine einmalige Offenlegung des Status reichen. Diese jeden Morgen einzeln zu prüfen, sei in großen Unternehmen auch organisatorisch nicht möglich, meinte Hoffmann.

Der DGB-Chef verteidigte zudem die Wiedereinführung der Homeoffice-Pflicht. Sie trage in der derzeitigen Situation dazu bei, das Infektionsgeschehen zu reduzieren.

Der Zentralverband des Deutschen Handwerks zweifelt an der durchgängigen Umsetzbarkeit verpflichtender 3G-Kontrollen am Arbeitsplatz. Der Präsident des Verbandes, Wollseifer, sagte der Zeitung "Die Welt", in bestimmten Bereichen wie etwa der Gebäudereinigung oder dem Bauhandwerk seien viele Beschäftigte an wechselnden Orten tätig. Dort dürfte die Kontrolle extrem schwierig werden.

