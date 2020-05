Zum Tag der Arbeit zeigt sich der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Hoffmann, zuversichtlich, was die Entwicklung des deutschen Arbeitsmarktes betrifft.

Hoffmann sagte im ZDF, es bestehe derzeit zwar erheblichen Druck, auch da viele Menschen in Kurzarbeit seien. Diese bedeute aber auch, dass sie ihren Job zunächst nicht verloren hätten. Weiter erklärte der DGB-Vorsitzende, er gehe davon aus, dass die Wirtschaft in ein paar Wochen wieder aus der Krise und in Fahrt komme. Auf die Frage zu künftigen Tarifverhandlungen antwortete Hoffmann, nach dem Sommer könne es womöglich wieder Perspektiven für Lohnerhöhungen geben.



Mit Blick auf den 1. Mai fügte er hinzu, angesichts der Coronakrise habe man früh entschieden, nicht auf die Straße zu gehen. Solidarität heiße in diesen Tagen Abstand halten.