Konkret schlug sie vor, für jeden Erwachsenen und jedes Kind einen Grundbedarf an Strom und Gas festzulegen. Für diese Menge an Kilowattstunden solle es eine Preisgarantie geben. Für Energie, die darüber hinaus verbraucht werde, müsse mehr gezahlt werden. Die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes sprach von einem wirksamen Anreiz zum Energiesparen und einer deutlichen Entlastung, vor allem für Haushalte mit kleinem Einkommen. Wie die "Welt am Sonntag" mit Verweis auf eine Berechnung des Instituts der deutschen Wirtschaft berichtet, sind mehr als 20 Millionen Menschen in Deutschland von Energiearmut bedroht. Ein Stopp sämtlicher Gaslieferungen aus Russland könnte nach Angaben von Bundeswirtschaftsminister Habeck eine Preisexplosion bei einigen Stadtwerken zur Folge haben.