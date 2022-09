Tarifpolitik

Die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Yasmin Fahimi, fordert einen "fairen Anteil" an den wirtschaftlichen Gewinnen für die Mitarbeitenden. (picture alliance / dpa / Fabian Sommer)

Diese sei nicht im luftleeren Raum entstanden, sondern auf Grundlage der wirtschaftlichen Lage in den Branchen, sagte die DGB-Vorsitzende Fahimi der "Welt am Sonntag". Viele Unternehmen machten in diesem Jahr hohe Zusatzgewinne; es gehe um einen fairen Anteil für die Mitarbeitenden an diesem Erfolg. Außerdem ist es nach Ansicht von Fahimi nicht akzeptabel, dass Beschäftigte angesichts der Inflation Reallohnverluste einfach hinnehmen sollen.

Die DGB-Chefin forderte darüber hinaus Änderungen am dritten Entlastungspaket der Bundesregierung, zum Beispiel einen Gaspreisdeckel und eine weitere Energiepreispauschale in Höhe von 500 Euro pro Person. Auch für Empfänger von Sozialleistungen seien weitere Hilfen nötig.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.