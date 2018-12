Der Deutsche Gewerkschaftsbund verlangt eine grundlegende Reform der Minijobs.

DGB-Vorstandsmitglied Buntenbach sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", für Millionen Beschäftigte seien Minijobs eine Sackgasse. Nur in den seltensten Fällen bildeten sie eine Brücke in gut bezahlte und sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Die Folgen seien finanzielle Abhängigkeit, niedrige Einkommen und Altersarmut.



Buntenbach kritisierte, in manchen Branchen seien Minijobs inzwischen der Normalfall - zum Beispiel in der Gebäudereinigung, im Hotel- und Gaststättengewerbe und im Handel. Die Kleinstarbeitsverhältnisse sollten zu Teilzeit- und Vollzeitjobs im Schutz der Sozialversicherung gebündelt werden. - Im ersten Quartal 2018 gab es nach Angaben der Bundesregierung rund 7,6 Millionen geringfügig Beschäftigte in Deutschland.