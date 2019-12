Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland leiden laut einer Befragung des Deutschen Gewerkschafts-Bundes unter Hetze und Stress.

Wie aus dem DGB-Index hervorgeht, gaben 53 Prozent an, sich häufig gehetzt zu fühlen. Jeder Vierte sagte demnach, die Arbeit sei in der vorgegebenen Zeit oft nicht zu schaffen. Ebensoviele reduzierten deshalb nach eigenen Angaben die Pausen oder ließen sie ganz ausfallen. Der DGB-Vorsitzende Hoffmann sagte in Berlin, die Situation bessere sich seit Jahren nicht. Er forderte die Bundesregierung auf, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer stärker vor psychischer Belastung zu schützen. Für den Index befragte der DGB knapp 6.600 Beschäftigte.