Gesundheitspolitik

Preissteigerungen von mehreren hundert Euro pro Monat plus steigende Energie- und Lebensmittelkosten im Pflegeheim bedeuteten für viele Menschen existenzielle Not. Piel forderte die Ampel-Koalition auf, versprochene Reformen zur Finanzierung der Pflege jetzt zügig angehen. Pflegebedürftige brauchten Entlastung. Zuvor hatten Sozialverbände vor höheren Kosten für Pflegebedürftige beziehungsweise ihre Angehörigen gewarnt.

Von diesem Donnerstag an gilt eine verpflichtende Tarifbezahlung in der Altenpflege. Versorgungsverträge darf es ab 1. September nur noch mit Anbietern geben, die nach Tarif oder ähnlich zahlen. Je nach Bundesland macht das zwischen zehn und 30 Prozent mehr aus. Allerdings erhalten die Beschäftigten in der Altenpflege immer noch rund 700 Euro im Monat weniger als ihre Kolleginnen und Kollegen in der Krankenpflege.

Lauterbach begrüßt verpflichten Tarifbezahlung

Bundesgesundheitsminister Lauterbach begrüßte die nunmehr verpflichtende Tarifbezahlung in der Altenpflege. Endlich werde diese wichtige Arbeit besser entlohnt, erklärte der SPD-Politiker. Dies sei ein später Dank für alle aktiven Pflegekräfte und ein gutes Zeichen an alle, die diesen erfüllenden Beruf ergreifen wollten. Die Gesellschaft müsse diese Leistung besser honorieren, betonte Lauterbach.

