DGB kritisiert neue Corona-Arbeitsschutzverordnung. (dpa/Matthias Bein)

Vorstandsmitglied Piel erklärte, vor allem kleinere Betriebe kämen ihrer Pflicht, Schutzmaßnahmen zu ergreifen, häufig nicht nach. Sicheres Arbeiten müsse in jedem Fall möglich sein. Dazu gehöre, dass Homeoffice weiterhin als Mittel zur Kontaktreduzierung eingesetzt werde, betonte Piel. Gleichzeitig müssten Beschäftigte auch am Arbeitsplatz geschützt werden. Die neue Verordnung von Bundesarbeitsminister Heil sieht vor, dass Arbeitgeber ab dem 20. März selbst die Gefährdung durch das Virus einschätzen und in einem betrieblichen Hygienekonzept Maßnahmen zum Infektionsschutz festlegen sollen.

Der SPD-Politiker erklärte nach dem Kabinettsbeschluss, Betriebe müssten für eine Übergangszeit noch Basisschutzmaßnahmen ergreifen, um Ansteckungen bei der Arbeit zu verhindern.

Diese Nachricht wurde am 17.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.