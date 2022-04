Tag der Arbeit

DGB ruft zu Demonstrationen auf

Zum heutigen "Tag der Arbeit" hat der Deutsche Gewerkschafts-Bund mehrere Kundgebungen in größeren Städten angekündigt. Die Hauptveranstaltung ist in Berlin geplant. Dort will der DGB-Vorsitzende Hoffmann sprechen. Bundeskanzler Scholz wird auf einer Kundgebung in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt Düsseldorf erwartet.

01.05.2022