DGB-Kundgebung zum 1. Mai - Tag der Arbeit (Archivbild) (dpa/Ina Fassbender)

Außerdem fordert der DGB in seinem Demonstrationsaufruf einen Abzug der russischen Truppen aus der Ukraine.

Krawalle in Berlin befürchtet

In Berlin werden heute Abend bis zu 15.000 Teilnehmer zur sogenannten Revolutionären 1. Mai-Demonstration erwartet. Die Polizei befürchtet, dass es - wie schon in den vergangenen Jahren - zu Ausschreitungen kommt. Sie setzt mehr als 6.000 Beamte ein. Berlins Regierender Bürgermeister Wegner rief zu friedlichen Protesten auf.

Schon am Sonntagabend wurden bei einer linken Frauen-Demonstration in Berlin-Kreuzberg Polizisten mit Flaschen und Feuerwerkskörpern beworfen und tätlich angegriffen. Mindestens eine Frau wurde festgenommen. Nach Angaben der Polizei nahmen etwa 3.300 Menschen an der Queer-feministischen Demonstration teil.

Heute sind auch in Hamburg und Leipzig Demonstrationen linker Gruppen geplant. In Gera in Thüringen wollen neben Linken auch AfD-Anhänger demonstrieren.

Diese Nachricht wurde am 01.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.