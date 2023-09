Beschäftigte der Ordnungsämter sind im Einsatz besonders oft von verbaler oder körperlicher Gewalt betroffen. (picture alliance / imageBROKER / Karl-Heinz Spremberg)

Die Zeitungen der Funke Mediengruppe zitieren aus der Umfrage, die im Auftrag des Deutschen Gewerkschaftsbunds erstellt wurde. Demnach war ein Viertel der Angestellten körperlichen Angriffen ausgesetzt. Ein Drittel berichtete über Bedrohungen und fast zwei Drittel gaben an, beleidigt worden zu sein. Besonders betroffen waren Beschäftigte im Bahnverkehr, bei den Ordnungsämtern, aber auch im Schulsystem. Die stellvertretende DGB-Vorsitzende Hannack sagte, die Beschäftigten in öffentlichen Bereichen seien immer öfter Blitzableiter für die persönliche Unzufriedenheit der Menschen in diesem Land.

Für die Umfrage wurden im August knapp 1.200 Menschen befragt.

Diese Nachricht wurde am 14.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.