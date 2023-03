"Gender Pay Gap"

Vortag des Internationalen Frauentages in Berlin (Wolfgang Kumm/dpa)

Die DGB-Vorsitzende Fahimi sagte bei einer Veranstaltung in Berlin, wenn die Angleichung der Löhne und Gehälter im jetzigen Tempo weitergehe, sei die Lohndiskrepanz erst in 61 Jahren überwunden. Bundesarbeitsminister Heil kündigte bei der Veranstaltung ein Gesetz für eine stärkere Tarifbindung in Berufen an, die überwiegend von Frauen ausgeübt werden.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes verdienten Arbeitnehmerinnen im vergangenen Jahr bei vergleichbarer Tätigkeit, Qualifikation und Erwerbsbiografie im Durchschnitt sieben Prozent weniger als Männer.

Diese Nachricht wurde am 07.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.