Nur so könnten die derzeitigen Missstände besonders im Gesundheits- und Bildungswesen behoben werden, sagte Fahimi der Deutschen Presse-Agentur. Investitionen in diesen Bereichen seien existenziell für Gesellschaft und Demokratie, der soziale Zusammenhalt sei in Gefahr.

Das dafür notwendige Geld soll Fahimis Ansicht nach durch Steuererhöhungen zur Verfügung stehen.

Deutschland sei bis jetzt durch alle Krisen mit dem Ergebnis gegangen, dass immer mehr Menschen an der Armutsgrenze lebten und einige wenige immer reicher würden. Die DGB-Chefin schlägt vor, den Spitzensteuersatz auf 49 Prozent zu erhöhen und den steuerfreien Grundfreibetrag auf 14.500 Euro zu erhöhen. Das Ziel sei eine bessere Verteilungsgerechtigkeit.

