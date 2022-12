Arbeitsmarkt

DGB-Chefin Fahimi sieht eine systematische Prekarisierung des Arbeitsmarktes in Deutschland. (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

So seien etwa Serviceleistungen entstanden, die die Deutschen selbstverständlich hinnähmen, die aber auf Ausbeutung basierten. Als Beispiel nannte die DGB-Vorsitzende Lieferdienste und den Verleih von E-Scootern. Diese neuen Geschäftsmodelle sorgten dafür, dass Angestellte über Apps gesteuert und kontrolliert würden, sodas seine neue digitale Akkordarbeit entstünde. Dafür brauche es neue Gesetzesgrundlagen.

Fahimi betonte darüber hinaus, dass sich die Prekarisierung auch in der "sogenannten Mittelschicht" bemerkbar mache. Nur noch 52 Prozent der Beschäftigten in Deutschland seien tarifgebunden. 1989 seien es in der Bundesrepublik noch 98 Prozent gewesen. Im Osten seien die Zahlen nie angeglichen worden, dort sei im Gegenteil nach der Wende mit der Tariffreiheit um Unternehmen geworben worden.

Auch die Soziologin Nicole Mayer-Ahuja sprach von einer "Politik der Prekarisierung" in Deutschland. Sie sagte ebenfalls im Deutschlandfunk, der Staat habe die Arbeitslosenzahlen reduzieren wollen, nach dem Motto "jede Arbeit ist besser als keine". Das habe Menschen dazu gezwungen, in prekäre Beschäftigungen zu gehen. Die Politik gebe außerdem Anreize, Arbeit an Subunternehmen abzugeben. Dadurch werde es immer schwieriger, Standards durchzusetzen.

Fahimi und Mayer-Ahuja äußerten sich bei einer Diskussionsveranstaltung der Deutschlandradio-Denkfabrik . Deren vom Publikum bestimmtes Jahresthema lautet 2022 "Von der Hand in den Mund – Wenn Arbeit kaum zum Leben reicht".

