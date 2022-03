DGB: Betriebe müsse Beschäftigte weiter schützen. (Picture Alliance / dpa / Christophe Gateau)

Vorstandsmitglied Piel sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, Arbeitsschutz dürfe nach dem 20. März keinesfalls zur Privatsache der Beschäftigten werden. Die Pandemie sei noch nicht vorbei. Piel erklärte, Mitarbeiter müssten geschützt werden, etwa durch Masketragen oder regelmäßige Tests. Zudem sollte weiter auf Homeoffice gesetzt werden.

Trotz steigender Infektionszahlen sollen in Deutschlands Betrieben in einer Woche lockerere Corona-Regeln gelten. Eine Verordnung des Bundesarbeitsministeriums sieht vor, dass die Arbeitgeber selbst die Gefährdung durch das Virus einschätzen und in einem betrieblichen Hygienekonzept entsprechende Maßnahmen festlegen.

