Der Präsident der Diakonie Deutschland, Lilie, rechnet nicht mir einer schnellen Lockerung der Beschränkungen in Altenheimen und Pflegeeinrichtungen.

Bevor die Bewohner wieder Besuch empfangen könnten, müssten die Einrichtungen ausreichend mit Schutzkleidung und Masken versorgt und mehr Tests gemacht werden, sagte Lilie im Deutschlandfunk. Eine soziale Isolierung dürfe es aber nicht geben. Die Äußerungen von Bundeskanzlerin Merkel, dass die älteren Menschen besonders geschützt werden müssten, aber nicht isoliert werden dürften, gingen in die richtige Richtung.



Als erste Lockerungsmaßnahmen könnten dann Fensterdialoge oder Spaziergänge auf Distanz sein, aber auch Desinfektionsschleusen für Besucher seien denkbar, sagte Lilie. Vorstellbar seien auch befristete Schutzzonen um die Einrichtungen, in denen sich zu bestimmten Zeiten ausschließlich die Senioren bewegen könnten.



Der Diakoniepräsident fordert für die Alten- und Pflegeeinrichtungen in Corona-Zeiten mehr Öffentlichkeitsarbeit, Aufklärung und Prävention nach dem Vorbild der Aids-Kampagnen. Zudem plädiert er für einen "Corona-Knigge", wonach sich eine Kultur der gegenseitigen Rücksichtsnahme und der Solidarität etablieren sollte.



Die Diakonie Deutschland ist der Wohlfahrtsverband der evangelischen Kirche. Sie beschäftigt mehr als eine halbe Million Mitarbeiter in den angeschlossenen Organisationen und Vereinen.

