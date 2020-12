Für Pflegekräfte in Deutschland hat sich die Arbeitssituation in der Corona-Pandemie weiter verschlechtert.

Das ist ein Ergebnis der Covid-19-Pflegestudie der Diakonie, die heute in Berlin vorgestellt wurde. Demnach klagen 53 Prozent der Mitarbeiter über den Personalmangel in der stationären Altenhilfe, der sich weiter verschärft habe. Auch das Arbeitsvolumen habe zugenommen, gaben 69 Prozent an. Die Mehrheit der Befragten verlangt Reformen für bessere Arbeitsbedingungen, in der Angehörigenbetreuung und bei der Digitalisierung. Zudem werden regelmäßige Corona-Tests gefordert und mehr Schutzkleidung. - Die Diakonie Deutschland ist der Wohlfahrtsverband der evangelischen Kirchen.

