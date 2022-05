Die Diakonie warnt vor einer Zunahme der Armut in Deutschland. (imago images/Rust)

Vorstandsmitglied Loheide sagte der "Augsburger Allgemeinen", auch angesichts der steigenden Energiepreise reiche bei vielen Menschen das Gehalt nicht mehr aus. Das merke man schon jetzt in den Beratungsstellen und Familienzentren. Loheide forderte vom Bund statt einmaliger Hilfszahlungen eine Reform der sozialen Unterstützung in allgemeinen Krisen. Sie unterstrich, die ewigen Einmal- und Bonuszahlungen hätten etwas von Almosen. Gebraucht werde eine Notlagenregelung, die fest in den Sozialgesetzbüchern verankert werde. - Die Inflation in Deutschland lag im April bei 7,4 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 07.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.