Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Dicht bewölkt. In der Westhälfte gebietsweise Regen, im Tagesverlauf dann auch Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und vereinzelt auch Hagel. Höchstwerte 14 bis 22 Grad. Morgen wechselnd bis stark bewölkt, stellenweise auch aufgeheitert. In einem Streifen vom Nordwesten nach Südosten teils länger andauernder Regen. Temperaturen 12 bis 19 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag von Norden und Westen her Wolkenauflockerungen, in Küstennähe längere sonnig Abschnitte. Im Süden Regen. 11 bis 19 Grad.

Diese Nachricht wurde am 23.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.