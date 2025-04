Wetter

Dicht bewölkt, im Westen Regen, später auch kräftig

Das Wetter: Wechselnd bewölkt, zunächst einzelne, in der zweiten Tageshälfte in der Westhälfte sowie an den Alpen vermehrt Schauer und Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und vereinzelt auch Hagel. 14 bis 22 Grad. Morgen wechselnd bis stark bewölkt, stellenweise heiter. In einem Streifen vom Nordwesten nach Südosten teils länger andauernder Regen. Temperaturen 12 bis 19 Grad.