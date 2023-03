Das Wetter: teils dichte Wolken - 7 bis 16 Grad (Archivbild). (dpa/Lisa Ducret)

Am morgigen Freitag im Norden vielfach stark bewölkt, von der Mitte bis in den Süden länger Sonne. Am Abend vor allem im Westen und Nordwesten aufkommende Schauer. 11 bis 21 Grad, mit den höchsten Werten im Südwesten.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag im Süden und Südosten vor allem heiter und trocken. Im Nordwesten zeitweise stark bewölkt mit zeitweiligen Regenschauern, am Nachmittag und Abend einzelne kurze Gewitter. Höchstwerte: 10 bis 19 Grad.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.