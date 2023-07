Eine Gewitterzelle mit dunklen Regenwolken (picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Patrick Pleul)

Die weiteren Aussichten: Am morgigen Dienstag zunächst verbreitet sonnig. Im Tagesverlauf von Südwesten her kräftige Gewitter mit Unwettergefahr. Auch an der Nordsee zeitweise etwas Regen. Im Nordosten und Osten trocken. 21 bis 36 Grad.

Diese Nachricht wurde am 10.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.