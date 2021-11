Der amerikamische Dichter Robert Bly im Jahr 2014 (imago images/ZUMA Wire)

Bly gehörte zu den einflussreichsten Lyrikern in den USA. In Europa wurde er durch sein Buch: "Eisenhans: Ein Buch über Männer" bekannt. Es gilt als eines der Standardwerke in der neueren Beschäftigung mit der Rolle als Mann. In der Beschäftigung mit alten Mythen suchte Bly nach männlichen Archetypen.

Für seine Werke wurde Bly unter anderem mit der Frost Medal ausgezeichnet.

