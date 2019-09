Der Lyriker und Schriftsteller Günter Kunert ist tot.

Er starb im Alter von 90 Jahren in seiner Wahlheimat bei Itzehoe an den Folgen einer Lungenentzündung. Der in Berlin geborene Kunert gilt als einer der vielseitigsten und bedeutendsten deutschen Schriftsteller der Gegenwart.



1950 erschien Kunerts erster Gedichtband "Wegschilder und Mauerinschriften" und in diesem Jahr der kritische DDR-Roman "Die zweite Frau". Das Manuskript war bereits 45 Jahre zuvor entstanden. Doch Kunert hatte es aus Sorge, ins Gefängnis zu müssen, unter Verschluss gehalten.

Protest gegen das DDR-Regime

1976 gehörte er zu den Erstunterzeichnern der Petition gegen die Ausbürgerung des Liedermachers Wolf Biermann. Kunert wurde daraufhin die SED-Mitgliedschaft entzogen. Wenig später ermöglichte ihm ein mehrjähriges Visum das Verlassen der DDR.



Kunert kaufte ein Grab auf dem Jüdischen Friedhof Berlin-Weißensee. Dort wurde seine erste Frau beerdigt. Kunert wollte auch dort beigesetzt werden.