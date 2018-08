Italiens Ministerpräsident Conte hat den EU-Partnern "Heuchelei" vorgeworfen, nachdem im Streit über eine mögliche Verteilung der Flüchtlinge auf dem Schiff "Diciotti" keine Einigung erzielt wurde.

Europa habe weder Solidarität noch Verantwortung gezeigt, erklärte Conte auf Facebook. Dies werde Auswirkungen auf die italienische Position bei anderen Themen haben.



Vertreter mehrerer EU-Staaten, darunter aus Italien, Deutschland, Griechenland und Spanien, hatten in Brüssel über das Thema "Flüchtlinge" beraten. Diplomaten zufolge fanden sie keine Lösung für die Verteilung der Migranten, weil sie dies anders als Italien nicht für das vordringliche Thema hielten.



An Bord der "Diciotti", die im Hafen von Catania auf Sizilien liegt, befinden sich etwa 150 Migranten. Sie dürfen das Schiff erst dann verlassen, wenn sich andere EU-Staaten an der Aufnahme beteiligen.