Der italienische Innenminister Salvini hat sein Ziel erneut erreicht: Andere EU-Länder haben sich bereit erklärt, die Flüchtlinge vom Küstenwachenschiff "Diciotti" aufzunehmen; zehn Tage nach ihrer Rettung durften sie in Sizilien an Land. Doch die EU-Kommission will sich nicht länger von Salvini erpressen lassen.

EU-Migrationskommissar Avramopoulos sagte der Zeitung "La Repubblica" vom Sonntag, wer die EU angreife, "schießt sich damit selbst ins Knie". Die EU könne nicht für jedes Flüchtlingsschiff neue Sofortlösungen liefern. Alle Regierungen müssten die mit einer EU-Mitgliedschaft einhergehenden Verpflichtungen respektieren, betonte Avramopoulos.



Italiens Innenminister Salvini hatte sich geweigert, die knapp 140 Flüchtlinge auf der "Diciotti" an Land gehen zu lassen, solange ihre Verteilung auf andere EU-Staaten nicht geregelt sei. Irland und Albanien erklärten sich bereit, jeweils 20 Migranten aufzunehmen. Katholische Bischöfe sagten zu, sich um die restlichen hundert zu kümmern. Daraufhin durften die Flüchtlinge in Catania von Bord gehen, wo sie von den Behörden registriert wurden.



Zusammen mit 50 weiteren Menschen waren sie am 16. August aus dem Mittelmeer gerettet worden. Einige minderjährige und kranke Flüchtlinge durften die "Diciotti" schon vorher auf der Insel Lampedusa verlassen. Die übrigen mussten auf dem Küstenwachenschiff ausharren.



Die italienische Justiz ermittelt deshalb wegen Amtsmissbrauchs und Freiheitsberaubung gegen Salvini. Der Vorsitzende der rechtsgerichteten Partei Lega bezeichnete dies einerseits als "Schande", weil er die Rechte seines Landes verteidigt habe, andererseits als "Ehrenmedaille". Salvini versucht sich seit seinem Antritt als Innenminister über eine harte Migrationspolitik zu profilieren. In mehreren Fällen hat er Flüchtlingsschiffen das Einlaufen in italienische Häfen erst erlaubt, als andere EU-Staaten die Aufnahme der Menschen zugesagt hatten.