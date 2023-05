Nach IGLU-Studie

Jeder vierte Viertklässler in Deutschland kann nicht richtig lesen. Das hat die neue Iglu-Studie ergeben. (Symbolfoto) (picture alliance / SvenSimon / Malte Ossowski / SVEN SIMON)

Kinder könnten gut kaschieren, wenn sie nicht so gut lesen können, unter anderem durch Auswendiglernen . Deshalb müsse denjenigen, die nicht mitkommen, früh eine Förderung zukommen. Dies sei "viel billiger als später große Programme aufzulegen, wenn man früh darauf achtet, dass Schüler zusammenbleiben". Eine weitere Stellschraube sei die Gewinnung und Professionalisierung von Personal. Lesedidaktik stehe beispielsweise nicht auf dem Pflichtplan von Studierenden des Grundschullehramts.

Anita Schilcher ist Professorin für Didaktik der deutschen Sprache an der Universität Regensburg und hat an der IGLU-Studie mitgewirkt. Aus ihr ging hervor, dass ein Viertel der Viertklässler in Deutschland nicht das Mindestniveau beim Lesen erreichen, das für die Anforderungen im weiteren Verlauf der Schulzeit nötig wäre.

Diese Nachricht wurde am 17.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.