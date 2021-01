Viviane Chassot wurde 1979 in Zürich geboren. Mit zwölf Jahren erhielt sie ihren ersten Akkordeonunterricht und studierte später an der Hochschule der Künste Bern bei Teodoro Anzellotti. Die Initalzündung für ihren Weg mit dem Instrument sei die Musik von Johann Sebastian Bach gewesen, sagt Chassot in Klassik-Pop-et cetera. Die Musik habe ihr auch in schwierigen Zeiten Kraft und Struktur gegeben.

Bevorzugt klassische Literatur auf dem Akkordeon

Heute lebt die Musikerin in Basel und tritt weltweit als Solistin und Kammermusikerin auf, in der Philharmonie Berlin, im Guggenheim Museum New York, im Konzerthaus Wien und der Tonhalle Zürich. Neben Originalwerken für ihr Instrument spielt sie Klavierwerke von Haydn, Mozart, Rameau und verbindet Klassik, Jazz, neue Musik und Improvisation.

Musik-Laufplan

Titel: 1. Satz: Allegro

aus: Italienisches Konzert F-Dur, BWV 971 (Concerto nach italienischem Gusto. Orig)

Länge: 03:51

Solist: András Schiff (Klavier)

Komponist: Johann Sebastian Bach

Label: Decca

Best.-Nr: 433315-2



Titel: Todo cambia

Länge: 04:40

Interpretin: Mercedes Sosa

Komponist: Julio Numhauser

Label: TROPICAL MUSIC

Best.-Nr: 680919

Plattentitel: Todavia Cantamos!



Titel: Alive

Länge: 04:22

Interpret: Meat Loaf

Komponisten: Jim Steinman, Desmond Child, James Michael, Andrea Remanda, Holly Knight

Label: Polydor

Best.-Nr: 1712100

Plattentitel: Bat out of hell 3: The monster is loose



Titel: 3. Satz: Allegro

aus: Konzert für Klavier und Orchester B-Dur, KV 595

Länge: 08:28

Solist: Alfred Brendel (Klavier)

Orchester: Academy of St. Martin-in-the-Fields

Dirigent: Sir Neville Marriner

Komponist: Wolfgang Amadeus Mozart

Label: Philips



Titel: Diamonds and rust

Länge: 04:44

Interpretin: Joan Baez

Komponistin: Joan Baez

Label: A&M

Best.-Nr: 5405002

Plattentitel: Diamonds The best of Joan Baez



Titel: Adiós Nonino. Bearbeitet für Akkordeon

Länge: 04:23

Interpretin: Viviane Chassot

Komponist: Ástor Piazzolla

Label: GENUIN

Best.-Nr: 16439



Titel: 4. Satz: Adagietto. Sehr langsam

aus: Sinfonie Nr. 5 cis-Moll

Länge: 09:32

Orchester: Berliner Philharmoniker

Dirigent: Simon Rattle

Komponist: Gustav Mahler

Label: EMI CLASSICS

Best.-Nr: 9659352



Titel: 3. Satz: Rondo all' Ungarese. Allegro assai

aus: Klavierkonzert Nr. 11 D-Dur, Hob XVIII:11. Bearbeitung f. Akkordeon

Länge: 04:09

Solistin: Viviane Chassot (Akkordeon)

Orchester: Kammerorchester Basel

Komponist: Joseph Haydn

Label: Sony Classical

Best.-Nr: 88985407452