Aufgewachsen in Münster, lebend und arbeitend in Köln. Dort wurde auch die TV-Sendung ,Was liest du?' von Jürgen von der Lippe produziert, in der Buddenkottes Buch ,Ich hatte sie alle' vorgestellt und zum Bestseller wurde. Aber das ist lange her.

Inzwischen hat die Künstlerin drei Romane und vier Sammlungen von Kurzgeschichten veröffentlicht, ist Mitgründerin der Kölner Lesebühne ,Rock'n Read', tritt mit Kollegenfreundin Dagmar Schönleber als Duo Wüst'n'Rot auf und beehrt deutsche Bühnen mit ihrem aktuellen Programm ,Liebling der Schwerkraft', in dem sie ihre absurd-alltäglichen Geschichten mit jeder Menge Popkultur und TV-Sendungsbezügen zum Besten gibt.

Und, ja: Katinka Buddenkotte liest diese Geschichten. Und das ganz bewusst, die jeweiligen Formulierungen und Wortspielereien müssen genau so sein. Denn wahre Worte sind ihr wichtig. Und sie hatte sie (fast) alle.