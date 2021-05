"Bloß nicht so werden, wie alle anderen um sich herum. Bloß nicht so werden, wie man schon längst ist", schreibt Sophie Passmann in ihrem neuen Buch "Komplett Gänsehaut". Feministische Töne schlug sie spielerisch in ihrem Bestseller "Alte weiße Männer" an. Die 27-jährige Wahlberlinerin hört auch prominenten Corona-Verschwörungstheoretikern aufmerksam zu und weiß sie zu entlarven.

Eigene Kolumne mit 25

1994 wurde Sophie Passmann in Kempen am Niederrhein geboren. Mit 15 Jahren beteiligte sie sich bei ihrem ersten Poetry Slam. Sechs Jahre später war sie für den deutschen Radiopreis nominiert. Sophie Passmann studierte Politikwissenschaft und Philosophie in Freiburg. Sie arbeitete als Autorin beim "Neo Magazin Royal" von Jan Böhmermann und schreibt seit 2019 die Kolumne "Alles oder nichts" für das Zeitmagazin. Auch Musik ist eine wichtige Bezugsgröße in ihrem Leben und deshalb freue sie sich sehr, Klassik-Pop-et cetera mit ihrer Lieblingsmusik zu bestücken.

