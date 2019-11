Das aktuelle Werk von Expressway Sketches trägt die Überschrift "Surfin The Day - Lovin‘ The Night" und orientiert sich wie der Vorgänger "Love Surf Music" an instrumentalem Rock mit dem typischen "Twang" der Fender-Gitarre, gepaart mit Anleihen an Antonio Carlos Jobim, Motown-Soul und Filmmusiken der 60er-Jahre. Alle Bandmitglieder haben Eigenkompositionen zum Album beigetragen. Ihr organisches Zusammenspiel und ihre feine Improvisationskunst praktizieren die vier auf authentischem Vintage Equipment wie einem Wurlitzer-E-Piano, Orgeln und alten Verstärkern. Tobias Hoffmann berichtet über die Produktion.